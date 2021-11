Prediksi Villarreal vs Manchester United di Laga Liga Champions Menguji Debut Michael Carrick

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Villarreal vs Manchester United di laga Liga Champions, Rabu (24/11/2021) via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan via Siaran Langsung SCTV. Menguji taktik Michael Carrick.

Siaran Langsung Liga Champions antara Villarreal vs Manchester United via Live Streaming TV Online Vidio dan via Live Streaming SCTV karena free to air saja mulai pukul 00.45 WIB.

Link Live Streaming Villarreal vs Manchester United di laga Liga Champion bisa diakses via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan via Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Menguji taktik Michael Carrick.

Duel Villarreal vs Manchester United di Liga Champions dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Liga Champions UEFA dilanjutkan minggu ini dengan Matchday 5 babak penyisihan grup edisi 2021/22.

Beberapa pertandingan menarik dijadwalkan untuk Selasa, dan di El Madrigal, Villarreal akan menjadi tuan rumah bagi Manchester United, dengan kedua belah pihak berjuang untuk merebut posisi teratas di Grup F.

Manchester United memasuki masa transisi menyusul pemecatan Ole Gunnar Solskjaer dari jabatan manajerial.

Michael Carrick telah mengambil alih sementara tim yang sejauh ini sangat tidak konsisten musim ini, termasuk di Liga Champions UEFA, di mana mereka telah memenangkan dua dari empat pertandingan mereka sejauh ini.

Villarreal memiliki rekor yang sama dengan Manchester United di Eropa dan hanya tertinggal dari tim tamu karena kalah dalam pertandingan terbalik.

Kapal Selam Kuning akhir-akhir ini panas dan dingin, hanya memenangkan dua dari enam pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, dengan keterpurukan mereka di La Liga menjatuhkan mereka ke posisi ke-12 di klasemen.