SEDANG BERLANGSUNG! Arema FC vs Barito Putera di Liga 1 Starting XI, Fortes & Rafinha Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang berlangsung Live Streaming Arema FC vs Barito Putera di Liga 1 2021, Selasa (23/11/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar.

Saat menghadapi Persiraja Banda Aceh pekan lalu Jumat (19/11/21), pemain asing Barito Putera Rafinha tampil cukup memukau.

Bahkan pemain asing asal Brasil ini turut menyumbang dua gol sehinga mengantarkan tim Laskar Antasari menang 4-1.

Menghadapi Arema FC eks striker persela lamongan ini kembali diharapkan tampil bagus untuk membawa tim keluar jauh dari zona degradasi.

Namun hal itu tidak mudah sebab Tim berjuluk Laskar Antasari ini bakal bertemu alwan kuat Arema FC.

Apalagi Arema FC yang belum pernah tumbang dalam 9 laga terakhir saat ini bertengger di peringkat 3 klasemen Liga 1 2021. Skuad berjuluk Singo Edan tersebut mengantongi 23 poin dari 12 laga.

Sebaliknya, Barito Putera berada di tangga 13, dengan 12 poin.

