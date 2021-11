Jadwal & Prediksi Timnas Indonesia vs Myanmar Ujicoba Jelang Piala AFF, Siaran Langsung Indosiar

Jadwal Timnas Indonesia vs Myanmar di laga ujicoba jelang Piala AFF 2020 via Siaran Langsung Indosiar, Witan Sulaeman di Susunan Pemain

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Timnas Indonesia vs Myanmar di laga ujicoba internasional di Stadion Gloria Sports Arena, Turki, Kamis (25/11/2021) pukul 21.00 WIB via Siaran Langsung Indosiar. Evan Dimas dan Witan Sulaeman main.

Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Myanmar ini merupakan laga jelang perhelatan Piala AFF 2020 dan bisa disaksikan via Live Streaming TV Online dan Live Streaming Indosiar.

Selain Siaran Langsung Indosiar, link Live Streaming Timnas Indonesia vs Myanmar di laga ujicoba internasional jelang Piala AFF 2020 bisa diakses via link yang banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini. Witan Sulaeman dan Evan Dimas ada di susunan pemain ( Line Up ).

Laga Timnas Indonesia vs Myanmar ini merupakan laga ujicoba terakhir sebelum anak asuh Shin Tae-yong berlaga di Piala AFF 2020. Duel ini bisa diakses via Live Streaming Indosiar dan Live Streaming TV Online.

Baca juga: Daftar Pemain Timnas Indonesia vs Alayanspor U18 di Laga Ujicoba Hari Ini, Tak Siaran Langsung TV

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Myanmar di Laga Ujicoba jelang Piala AFF, Witan Main

Ini adalah uji coba kedua Timnas Indonesia di Gloria Sports Arena.

Sebelumnya, Evan Dimas dan kawan-kawan tumbang oleh Afghanistan pada Selasa (16/11/2021) dengan skor 0-1. Gol lawan tercipta pada menit 8.5

Pelatih Shin Tae-yong kecewa atas hasil tersebut. Sebab, menurutnya, permainan skuadnya sudah cukup bagus.

Bahkan, penguasaan bola Tim Garuda lebih banyak ketimbang Afghanistan dengan 55 persen berbanding 45 persen.

“Kami harus memperbaiki [performa], terutama dalam hal salah umpan. Gol tadi sebenarnya [diawali] salah umpan dari kami. Jadi ini benar-benar harus dikurangi. Untuk pertandingan berikutnya melawan Myanmar kami harus mendapatkan kemenangan," ujar Shin Tae-yong, dilansir laman resmi PSSI.

Kendati kalah, menurut Shin Tae-yong, banyak pelajaran yang bisa dipetik dari laga tersebut.