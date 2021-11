Jadwal Siaran Langsung Liga Champions Live SCTV Malam Ini Man City vs PSG & Inter Milan vs Shakhtar

Jadwal Liga Champions Hari Ini via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Champions TV, Manchester City vs PSG & Inter Milan vs Shakhtar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Champions 2021 pada Rabu (24/11/2021) dan Kamis (25/11/2021) memuat agenda 16 laga. Hari ini ada 2 laga Liga Champion yang tayang via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Champions TV di Vidio, yakni Inter Milan vs Shakhtar dan Manchester City vs PSG.

Pada Rabu ini, Sheriff vs Real Madrid, Liverpool vs FC Porto, Atletico vs AC Milan adalah laga Liga Champions lain yang bisa ditonton via Live Streaming TV Online.

Tiap pekannya di Jadwal Liga Champions akan ada dua pertandingan yang tayang via Siaran Langsung SCTV, hari ini ada Manchester City vs PSG dan Inter Milan vs Shakhtarr. Namun semua laga Liga Champion tetep bisa diakses via Live Streaming Champions TV.

Meski begitu, laga lain Liga Champions seperti Sheriff Tiraspol vs Real Madrid, Liverpool vs FC Porto, Atletico vs AC Milan tetep bisa diakses via Live Streaming TV Online.

Chelsea yang tumbang di pertemuan pertama melawan Juventus bakal berusaha membalas kekalahan tersebut saat menjamu Bianconeri pada match day 7 Liga Champions di Stamford Bridge.

Setelah tumbang 1-0 dari Juventus, Chelsea sempat mencatat 7 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Total, mereka belum pernah kalah dalam 9 laga terakhir dan hanya 1 kali imbang. The Blues pun baru saja menang 0-3 atas Leicester City pada akhir pekan lalu.

Dengan modal tersebut, tim besutan Thomas Tuchel bakal berusaha mengalahkan Juventus yang selama ini masih inkonsisten performanya. The Blues yang butuh 3 poin untuk lolos ke fase gugur bisa tampil dengan tim terbaik.

Di lain pihak, Juventus baru saja mengalahkan Lazio di Serie A. Bianconeri selalu menang dalam 3 laga terakhir, meskipun kerap tampil kurang meyakinkan.

Juventus pun tetap memiliki peluang untuk mengalahkan Chelsea. Pasalnya, saat menang 1-0 di Alianz Stadium, anak asuh Masimiliamo Alegri bermain tidak terlalu bagus, tetapi berhasil meraih 3 poin.

Sementara itu, pada hari yang sama Villareal vs Manchester United akan bermain. Laga ini ditayangkan via siaran live SCTV.