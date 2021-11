LINK Nonton TV Online Indosiar Timnas Indonesia vs Myanmar di Laga Ujicoba jelang Piala AFF 2020

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah prediksi susunan pemain dan Live Streaming Timnas Indonesia vs Myanmar di Laga Ujicoba jelang Piala AFF 2020, Kamis (25/11/2021) via siaran langsung Indosiar dan Live Streaming TV Online Vidio.com. Baggot dan Egy absen.

Duel Timnas Indonesia vs Myanmar merupakan uji coba internasional kedua yang dilakoni anak asuhan pelatih Shin Tae-yong.

Duel ujicoba ini dalam rangkaian pemusatan latihan di Turki sebagai persiapan sebelum mengarungi turnamen AFF Cup 2020 yang digelar 5 Desember 2021 mendatang di Singapura.

Di pertandingan persahabatan pertama di Turki, Timnas Indonesia kalah dengan skor 0-1 dari Afghanistan.

Jelang laga persahabatan antara Timnas Indonesia vs Myanmar di Turki, The White Angels unggul head to head kontra skuad Garuda.

Dilansir TribunWow.com, laga persahabatan antara Timnas Indonesia vs Myanmar berlangsung pada Jumat (25/11/2021).

Laga Timnas Indonesia vs Myanmar diperuntukkan untuk persiapan ajang Piala AFF 2020 yang akan dihelat pada 5 Desember 2021 hingga 1 Januari 2022.