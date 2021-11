Live SCTV! Prediksi, Line Up Chelsea vs Juventus di Liga Champions Malam Ini Pukul 03.00 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Chelsea vs Juventus di Liga Champions, Rabu (24/11/2021) via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan via Siaran Langsung SCTV. Adu tajam Kai Havertz dan Alvaro Morata.

Jelang laga pekan ini Chelsea tentu punya tekad untuk membalas kekalahan yang mereka alami pada putaran pertama 2 bulan lalu.

Dalam duel yang berlangsung pada 30 September tersebut, The Blues yang bertandang ke Italia terpaksa harus mengakui keunggulan tuan rumah Juventus lewat skor tipis 1-0.

Saat ini Chelsea duduk di tangga ke-2 klasemen Grup H, dengan torehan 9 poin, atau terpaut 3 angka dari sang pemuncak tabel, Juventus.

Dengan demikian, jika The Blues hendak mengkudeta Juventus maka mereka dituntut untuk memetik angka penuh dalam laga kali ini.

Tapi tentu saja, memundukkan Juventus bukanlah perkara mudah.

Terlebih skuad asuhan Massimiliano Allegri itu tengah dalam kondisi on fire. Hal itu bisa dilihat dari kesuksesan Juventus merebut poin penuh saat melawat ke markas Lazio, dalam ajang domestik Liga Italia Serie A.