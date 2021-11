Live SCTV! Susunan Pemain & Link Streaming Man City vs PSG di Liga Champions Malam Ini, Messi Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Man City vs PSG di Liga Champions via Siaran Langsung SCTV & Live Streaming Champions TV, Lionel Messi main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Manchester City vs PSG di Liga Champions, Kamis (25/11/2021) via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan via Siaran Langsung SCTV. Riyad Mahrez dan Lionel Messi main.

Siaran Langsung Liga Champions antara Manchester City vs PSG via Live Streaming TV Online Vidio dan via Live Streaming SCTV di TV Online Vidio mulai pukul 03.00 WIB.

Link Live Streaming Man City vs PSG di laga Liga Champion bisa diakses via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan via Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Lionel Messi dan Riyad Mahrez main.

Duel Manchester City vs PSG di Liga Champions dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio dan bisa via Live Streaming SCTV.

Manchester City mengalahkan Club Brugge 4-1 di laga terakhir penyisihan Grup A, Oktober lalu.

Sementara itu, Paris Saint-Germain (PSG) gagal meraih poin penuh dan hanya bermain imbang saat melawat ke markas RB Leipzig.

Hasil tersebut membuat puncak klasemen Grup A Liga Champons 2021 sementara ini dikuasai oleh skuad asuhan Pep Guardiola dengan raihan 9 poin.

Kubu PSG membuntuti tepat di bawahnya dengan selisih 1 poin.

Oleh karena itu, pertemuan nanti akan menentukan posisi kedua tim di tabel klasemen.

Kubu City berupaya membalas dendam kekalahan 2-0 di leg pertama, sedangkan PSG ingin kembali ke jalur kemenangan setelah hasil imbang yang diraihnya di pekan ke-4.