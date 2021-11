LIVE Streaming TV Online Liverpool vs Porto di Liga Champions Malam Ini, Minamino main.

Liverpool vs Porto di Liga Champions, Kamis (25/11/2021) . Bek Porto, Felipe melepaskan tembakan pada leg 1, babak perempat final Liga Champions yang berlangsung di Stadion Anfield, Liverpool, Rabu (10/4). Liverpool menang 2-0 atas Porto

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Liverpool vs Porto di Liga Champions, Kamis (25/11/2021) via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan tak Siaran Langsung SCTV, Minamino main.

Siaran Langsung Liga Champions antara Liverpool vs FC Porto via Live Streaming TV Online Vidio dan via Live Streaming SCTV di TV Online Vidio mulai pukul 03.00 WIB.

Link Live Streaming Liverpool vs Porto di laga Liga Champion bisa diakses via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan via Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Minamino main.

Duel Liverpool vs FC Porto di Liga Champions dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio dan bisa via Live Streaming SCTV.

Baca juga: Live SCTV! Prediksi Atletico Madrid vs AC Milan di Liga Champions Laga Hidup Mati

Baca juga: Peluang Atletico vs AC Milan di Liga Champions, Pioli Bicara Soal Menang atau Tersingkir

Liverpool akan berharap untuk memperpanjang rekor 100 persen mereka di Liga Champions UEFA ketika mereka menghadapi FC Porto dalam pertemuan Grup B minggu ini.

Dengan empat kemenangan dalam empat pertandingan, Liverpool telah membukukan tempat di babak sistem gugur Liga Champions UEFA 2021/22 dan dipastikan akan finis di puncak Grup B bahkan jika mereka kalah dalam beberapa pertandingan berikutnya.

Jadi, motivasi untuk Jurgen Klopp sekarang akan melanjutkan kemenangan mereka di Eropa ketika mereka menjamu FC Porto dalam pertandingan grup kedua dari belakang mereka pada hari Kamis dinihari.

Meskipun harus menghadapi ancaman dari AC Milan dan Atletico Madrid di sepanjang jalan, Liverpool telah melakukannya dengan sangat baik untuk melaju ke Babak 16 Besar.

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Atletico vs AC Milan di Liga Champions Malam Ini, Oliver Giroud Main

The Reds memastikan tempat mereka di babak berikutnya dengan kemenangan 2-0 atas Atleti sebelumnya bulan.

Setelah kalah dalam pertandingan berikutnya dari West Ham United di Liga Premier, mereka bangkit kembali dengan gaya untuk mengalahkan Arsenal 4-0 akhir pekan lalu dan akan berusaha untuk membawa momentum itu ke depan.