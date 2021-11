LIVE Streaming TV Online Manchester City vs PSG di Liga Champions, Messi, Mbappe & Neymar Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Manchester City vs PSG di Liga Champions, Kamis (25/11/2021) via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan via Siaran Langsung SCTV. Trio Messi, Mbappe dan Neymar main.

Siaran Langsung Liga Champions antara Manchester City vs PSG via Live Streaming TV Online Vidio dan via Live Streaming SCTV di TV Online Vidio mulai pukul 03.00 WIB.

Link Live Streaming Man City vs PSG di laga Liga Champion bisa diakses via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan via Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Trio Messi, Mbappe dan Neymar main.

Duel Manchester City vs PSG di Liga Champions dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio dan bisa via Live Streaming SCTV.

Baik Manchester City dan Paris Saint-Germain (PSG) akan berusaha untuk memastikan lolos ke babak sistem gugur Liga Champions UEFA ketika mereka berhadapan di Stadion Etihad pada Rabu malam.

Tuan rumah telah menempatkan kemerosotan awal mereka di belakang mereka dan secara bertahap menyesuaikan diri dengan ritme mereka yang biasa.

Meskipun ada kendala kecil seperti hasil imbang Southampton, kekalahan kandang dari Crystal Palace, dan tersingkir dari Piala Carabao di tangan West Ham, mereka berada dalam kondisi yang relatif baik dan berada di jalur yang tepat untuk melaju jauh di tiga lini tersisa.

Tawaran The Citizens untuk gelar Liga Premier berturut-turut telah mendapatkan momentum dalam beberapa pekan terakhir dengan kemenangan 3-0 atas Everton akhir pekan lalu yang semakin memperkuat kepercayaan mereka.

Tetapi manajer Pep Guardiola tetap fokus pada mahkota Eropa yang bergengsi.

The Sky Blues telah menyisihkan hampir semua orang di Eropa musim ini, kecuali lawan mereka pertengahan pekan ini, mencetak 15 gol dari empat pertandingan penyisihan grup dalam prosesnya.