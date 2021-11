Prediksi Persija vs Bali United di Liga 1 2021, Duel Dua Bomber Subur Simic& Spaso Live Indosiar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah prediksi Susunan pemain dan Live Streaming Persija vs Bali United di Liga 1 2021, Kamis (25/11/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar dan tak via Live Streaming Indosiar. Duel dua bomber subur Simic dan Spaso.

Siaran Langsung Liga 12021 laga antara Persija Jakarta vs Bali United via Live Streaming TV Online Vidio.com pukul 18.30 WIB.

Link Live Streaming Persija vs Bali United ini bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan tak via Live Streaming Indosiar karena free to air. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, duel dua bomber subur Simic dan Spaso.

Duel Persija Jakarta vs Bali United di El Clasico Liga 1 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com dan tak di Indosiar.

Persija dalam tren positif di laga ini. Macan Kemayoran tak terkalahkan dalam 3 laga terakhir di Liga 1.

Hal yang sama dialami Bali United yang juga tidak tersentuh kekalahan dalam 4 penampilan terkini.

Bagi Persija dan Bali United hanya kemenangan yang bia mempersempit jarak mereka atas pimpinan klasemen sementara.

Kepercayaan pemain Persija jakarta paling tinggi. Apalagi kalau bukan modalnya berhasil mengalahkan peringkat dua kalsemen persib Bandung pekan ke-12 lalu.

Sementara Bali United juga memetik poin penuh usai mengalahkan Persela lamongan 2-1.Marko Simic yang jadi tumpuan terbaik dalam menjebol gawang lawan.

Laga Persija vs Bali United juga bakal menjadi persaingan bagi kedua bomber. di kubu Persija ada Marko Simic dan di Bali United ada Ilija Spasojevic.