Prediksi Susunan Pemain Atletico vs AC Milan di Liga Champions Malam Ini, Oliver Giroud Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Atletico vs AC Milan di Liga Champions via Live Streaming Champions TV, Oliver Giroud main

Kedua tim sama-sama membutuhkan poin penuh di laga nanti.

Atletico dan Milan ingin memperbaiki posisinya di tabel klasemen sementara Grup B.

Saat ini, Atletico duduk di peringkat 3 klasemen dengan torehan 3 poin.

Dari 4 laga yang dimainkan, skuad besutan Diego Simeone baru memetik 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan telah menelan 2 kekalahan.

Sementara tim tamu di laga nanti, AC Milan, masih terpuruk di dasar klasemen dengan hanya mengantongi 1 poin.

Rossoneri masih memburu kemenangan pertamanya sejak 4 laga terakhir.