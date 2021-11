SEDANG BERLANGSUNG, Persiraja vs Persib di Liga 1 Daftar Starting Eleven Castillion & Luiz Starter

Persiraja vs Persib di Liga 1 2021,Rabu (24/11/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar Castillion & Wander Luiz starter. Pemain Persib Bandung Geoffrey Wynton Mandelano (kanan) disambut rekannya Wander Luiz setelah mencetak gol ke gawang Persela Lamongan saat pertandingan Liga Indonesia 2020 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (1/3). Pertandingan dimenangkan Persib Bandung dengan skor 3-0.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang berlangsung Live Streaming Persiraja vs Persib di Liga 1 2021,Rabu (24/11/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar. Castillion & Wander Luiz masuk starter.

Siaran Langsung Liga 12021 antara Persiraja vs Persib Bandung via Live Streaming TV Online Vidio.com pukul 20.45 WIB.

Link Live Streaming Persiraja vs Persib ini bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Castillion & Wander Luiz masuk starter.

Duel Persiraja vs Persib Bandung di Liga 1 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com dan di Indosiar.

Baca juga: Prediksi Persija vs Bali United di Liga 1 2021, Duel Dua Bomber Subur Simic& Spaso Live Indosiar

Baca juga: Live Indosiar! Link Streaming Persiraja vs Persib di Liga 1 Kick Off Jam 20.45 WIB Davis vs Goliat

Duel ini ibarat pelampian Persibb bandung yangs aat ini sedang terluka.

Itu tidak lepas setelah takluk 0-1 dari Persija Jakarta, pekan lalu.

Maung Bandung ingin kembali ke jalur kemenangan agar bisa terus menempel ketat Bhayangkara FC di puncak klasemen.

Apalagi lawan yang dihadapi baik di posisi klasemen maupun kualitas pemain jauh dibawah Persib. Sehingga laga ini ibarat David vs Goliat.

Baca juga: Dua Klub Liga 1 Incar Zlatan Ibrahimovic KW Mantan Striker Timnas Yunani

Bek Achmad Jufriyanto, yang pada laga kontra Persija absen karena cedera, pun dinyatakan pulih dan siap berlaga.

Pertandingan di Stadion Maguwoharjo, Sleman tersebut merupakan duel 2 tim dengan kualitas yang berbeda jauh.