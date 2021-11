SESAAT LAGI! Live Streaming Indosiar Persija vs Bali United di TV Online Liga1 Malam Ini, Spaso Main

Sesaat Lagi Link Live Streaming Persija vs Bali United di Liga 1 via Siaran Langsung Indosiar, Marko Simic & Ilija Spasojevic Main

Persija berpeluang terus melanjutkan tren positifnya. Kemenangan 1-0 atas Persib menjadi salah satu modal penting bagi kubu Macan Kemayoran jelang tampil meladeni Bali United.

Secara kualitas, duel melawan klub asal Pulau Dewata bisa menjadi laga yang sulit untuk Persija. Namun demikian, pelatih Persija, Angelo Alessio mengaku anak buahnya dalam keadaan siap menjalani laga.

Apabila menang atas Bali United di laga nanti, maka Macan Kemayoran berpotensi tembus peringkat 7 alias naik 2 tingkat dari posisi saat ini.

"Saya pikir semuanya oke. Kami telah bekerja dengan baik dan siap menghadapi laga selanjutnya. Bertemu Bali United adalah pertandingan yang sulit bagi kami. Bali United memiliki level permainan yang sama dengan Persib. Tapi, kami siap menghadapi pertandingan melawan Bali United," kata Alessio, dikutip laman resmi klub.

Sejauh ini, Persija mengoleksi 18 poin dari 12 pertandingan.

Menutup pekan 13, klub ibukota itu berpotensi menggeser Persita dan Borneo FC hingga menduduki peringkat 7 andai mampu mengalahkan sang lawan.