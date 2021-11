Gaya Maia Estianty Saat Hadiri Peresmian Pabrik Uang Irwan Mussry Direspon Al & Dul, Bak Anak Muda

BANJARMASINPOST.CO.ID - Menjadi istri dari seorang konglomerat, penampilan Maia Estianty saat menghadiri peresmian pabrik uang baru Irwan Mussry mendapat respon dari Al Ghazali dan Dul Jaelani.

Setelah bertahun -tahun menyandang status janda usai bercerai dengan Ahmad Dhani, Maia Estianty kembali menjalani rumah tangga dengan seorang pengusaha berdarah Timur Tengah yang tak lain adalah Irwan Mussry.

Memiliki latar belakang yang jauh berbeda dengan Maia, Irwan Mussry dikenal sebagai seorang pengusaha dan bos besar dari PT Timerindo Perkasa International (Time International).

Ayah sambung Al, El, dan Dul ini lahir di Surabaya, 15 November 1962. Ia telah sukses membangun kerajaan bisnis yang menggurita dan membuatnya kaya raya.

Di antaranya ialah Time International, perusahaan yang bergerak dalam bisnis agen khusus jam tangan mewah di pasar dunia.

Selain menjadi penjual jam tangan mewah, Irwan Mussry juga melebarkan sayap di dunia bisnis kecantikan serta fashion.

Beberapa tahun belakangan Irwan turut menjadi supplier brand kecantikan asal Korea seperti Innisfree dan Laneige, sementara untuk fashion Irwan mulai menjajakan brand ternama dunia seperti Tory Burch dan Fendi.

Bahkan dilansir melalui unggahan di akun instagram sang istri @maiaestiantyreal, Kamis (25/2/2021) Irwan baru saja kembali meresmikan store brand fashion Tory Burch yang bernaung di bawah perusahaannya.

"Selamat atas dibukanya @toryburch Store di Plaza Indonesia, Jakarta, Ground Floor…

Selalu sukses !!!!!

@time.international and also my hubby @irwanmussry and team….

@shannon.hartono,"

Turut memberikan dukungan pada bisnis sang suami, penampilan Maia Estianty saat menghadiri peresmian pabrik uang baru suaminya tersebut pun mendapat respon dari Al dan Dul.