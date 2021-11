Jadwal liga 1 Hari Ini Bhayangkara FC vs PSIS Adu tajam Bruno Silva & Ezechiel NDouassel

Bhayangkara FC vs PSIS di Liga 1 2021, Jumat (26/11/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar. Adu tajam Bruno dan Ezechiel.Penyerang Bhayangkara FC, Ezechiel Ndouassel, berduel dengan kiper Persija, Andritany Ardhiyasa.

Bhayangkara FC vs PSIS yang akan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul.

Duel Bhayangkara FC vs PSIS dipastikan akan berlangsung seru.

Sebab bagi Bhayangkara FC dan PSIS Semarang kemenangan harus diraih.

Bhayangkara FC sekarang terancam posisinya, puncak klasemen bisa saja diambil alih oleh Arema FC atau Persib Bandung, jika laga kali ini mereka kalah.

PSIS pun demikian mereka yang kini berada di peringkat ke-5 dengan 23 poin masih memiliki peluang untuk naik ke posisi lebih baik.

PSIS bisa saja naik ke posisi 1 jika penampilannya cukup konsisten.