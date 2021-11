Live SCTV Prediksi Liverpool vs Southampton di Liga Inggris The Reds Tidak Pernah Bobol

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi dan susunan pemain ( Line up ) Live Streaming Liverpool vs Southampton di Liga Inggris, Sabtu (27/11/2021) via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung SCTV.

Dengan hampir seperempat dari kampanye Liga Premier 2021-22 di belakang kami, Liverpool menemukan diri mereka berada di puncak klasemen.

Mereka kembali ke jalur kemenangan dengan kemenangan 4-0 atas Arsenal pekan lalu dan akan berusaha untuk membuat dua kemenangan berturut-turut saat mereka menjamu Southampton di Anfield pada hari Sabtu.

Pasukan Jurgen Klopp hanya kalah satu pertandingan musim ini, dengan kekalahan itu terjadi di West Ham United awal bulan ini.

Mereka telah memenangkan dua pertandingan sejak itu dan menjaga clean sheet di kedua pertandingan, mengalahkan Arsenal 4-0 Sabtu lalu dan mengatasi Porto 2-0 di Liga Champions pada Rabu.

Southampton telah menemukan diri mereka di tengah klasemen seperti biasa dan kalah 2-1 di Norwich pekan lalu, yang mengakhiri dua kemenangan beruntun mereka.

Liverpool yang mencetak gol bebas adalah favorit melawan The Saints di sini.