Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Newcastle di Liga Inggris, Bukayo Saka Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Arsenal vs Newcastle di Liga Inggris, Bukayo Saka main

Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Arsenal vs Newcastle United di Liga Inggris, Sabtu (21/11/2021) via Live Streaming Mola TV. Bukayo Saka main.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Arsenal vs Newcastle United via Live Streaming TV Online www.mola.tv, mulai pukul 19.30 WIB.

Duel Arsenal vs Newcastle United di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv.

Duel Arsenal vs Newcastle United di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Arsenal saat ini menduduki peringkat 5 klasemen Liga Inggris, dengan perolehan 20 poin dari 12 laga.

Tim asuhan Mikel Arteta hanya terpaut 3 angka dari West Ham United yang menduduki tangga ke-4.

Oleh karenanya jika The Gunners sanggup menundukkan Newcastle pada akhir pekan ini, maka Arsenal bakal menyamai poin West Ham dan hanya tertinggal dari sisi selisih gol.

Saat ini Arsenal terhitung masih memperlihatkan defisit gol di EPL, lantaran baru melesakkan 13 gol tapi sudah kebobolan 17 kali.

Sementara itu di kubu seberang, Newcastle United masih berjuang keras untuk membukukan kemenangan perdana di Liga Inggris musim ini.

Dari 12 laga yang dilakoni, The Magpies hanya sanggup menorehkan 6 imbang dan 6 kali kalah.