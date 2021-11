Prediksi Susunan Pemain Venezia vs Inter Milan di Liga Italia Live Bein Sports 2, Dzeko Main

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Venezia vs Inter Milan di Liga Italia via Live Streaming Bein Sports 2, Edin Dzeko main

Inter Milan sedang dalam tren positif dengan tidak terkalahkan dalam 5 partai terakhir di Serie A. Ini termasuk menang 3-2 atas Napoli pada giornata 13. Berkat hal itu, saat ini Nerazzurri duduk di peringkat 3 klasemen Liga Italia.

Jika mampu menang atas Venezia, Inter Milan bakal memperkecil selisih angka dengan Napoli serta AC Milan menjadi 1 poin saja. Namun, hal itu tidak akan mudah karena I Leoni alati, julukan Venezia sedang berupaya merangsek ke papan tengah. Saat ini, Venezia ada di posisi 14.

Inter Milan saat ini sedang percaya diri. Setelah memberi kekalahan pertama pada Napoli di Serie A, Nerazzurri melanjutkan performa apik di Eropa. Mereka baru saja lolos ke fase gugur Liga Champions 2021/2022 dengan menggasak Shakhtar Donetsk 2-0.

Pelatih Inter, Simone Inzaghi, menyebut timnya mulai menunjukkan permainan yang bagus. Nerazzurri berstatus tim paling produktif di Serie A dengan mencetak 32 gol.

Kendati begitu, Inzaghi menyebut timnya masih harus meningkatkan performa mereka. Inter beberapa kali kehilangan poin karena sejumlah pemain yang tampil kurang konsisten.

"Kami memainkan sepak bola yang sangat baik dan memiliki lini depan terbaik di Serie A [dengan 32 gol], meskipun kami kehilangan terlalu banyak poin di sepanjang musim," kata Inzaghi.