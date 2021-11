Covid-19 Melandai, Permintaan PCR di Tirta Medical Centre Banjarmasin Turun Drastis

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sejak kurang lebih satu bulan terakhir, angka kasus Covid-19 di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menunjukkan grafik yang melandai.

Hal ini ditandai dengan menurunnya pasien Covid-19 di berbagai rumah sakit yang ada di Kota Banjarmasin.

Bahkan beberapa rumah sakit sejak beberapa waktu lalu sudah tidak merawat pasien Covid-19.

Berdasarkan data dari Dinkes Banjarmasin per Kamis (25/11/2021), kasus aktif hanya tercatat sebanyak empat orang saja.

Seiring melandainya kasus Covid-19 di Kota Banjarmasin ini, rupanya juga berpengaruh terhadap permintaan melakukan test Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) di Banjarmasin.

Sebabnya, permintaan untuk melakukan test RT-PCR juga mengalami penurunan yang bisa dibilang sangat signifikan.

Salah satu fasilitas layanan kesehatan di Banjarmasin, yakni Klinik Tirta Medical Centre pun merasakan terjadinya penurunan permintaan test RT-PCR ini.

"Untuk penurunan lumayan drastis, bahkan sekitar 60 persen," ujar Kepala Cabang Tirta Medical Centre Banjarmasin, dr Maulida Anggraini.

Selain untuk masyarakat umum, Klinik Tirta melayani pemeriksaan sampel atau rujukan dari berbagai rumah sakit.

Pada saat Covid-19 di Banjarmasin mengganas beberapa waktu lalu, pasien atau pemeriksaan sampel pun mencapai 600 per hari.

"Rata-rata 600 per hari, tapi sekarang sudah turun menjadi sekitar 200 an saja per hari. Ini termasuk sampel yang dikerjakan dari rujukan rumah sakit maupun klinik," jelasnya kepada Banjarmasinpost.co.id, Sabtu (27/11/2021).

Disinggung mengenai penurunan test RT-PCR di Tirta Medical Centre, dr Maulida Anggraini, sebut sejak kasus Covid-19 melandai. "Penurunan drastis ini sejak November 2021," jelasnya.

Sedangkan tarif RT-PCR, dr Maulida Anggraini, menerangkan sudah jauh mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya.

"Sekarang harganya Rp 300 ribu, baik yang cepat ataupun yang selesai besoknya. Jadi tidak ada bedanya. Kemudian untuk penerbangan, yang ada tiket pesawatnya itu harga di kami Rp 225 ribu," pungkasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Frans Rumbon)