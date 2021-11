Intip Penghasilan Ria Ricis Seusai Geser Atta Halilintar di ASEAN, Istri Ryan Jadi Youtuber Terkaya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bukan hanya menjadi youtuber nomor satu di Asia Tenggara, Ria Ricis yang kini jadi istri Teuku Ryan juga menjadi youtuber paling kaya di Indonesia edisi November 2021.

Bahkan, Ria Ricis menggeser Raffi Ahmad Nagita Slavina, Deddy Corbuzier, Baim Wong Paula Verhoeven dan Atta Halilintar.

Pada pekan terakhir bulan November 2021, Ria Ricis masih bertahan sebagai youtuber Indonesia dengan perkiraan penghasilan bulanan tertinggi.

Mengacu data Social Blade, Jumat (26/11/2012), Ria Ricis menjadi youtuber Indonesia dengan perkiraan penghasilan tertinggi, yakni di rentang US$ 47.300 - US$ 757.000 per bulan.

Baca juga: Penampilan Bayi Raffi Ahmad & Nagita Disorot, Dipicu Outfit Adik Rafathar Kala Digendong Mama Rieta

Baca juga: Gestur Tubuh Dina Lorenza Kala Jawab Soal Ariel NOAH dan Atalarik Syach Disorot Wendy Cagur, Beda

Jumlah itu setara Rp 675,07 juta - Rp 10,80 miliar (kurs Rp 14.272 per dollar AS).

Ria Ricis menggeser dominasi Deddy Corbuzier, Raffi Ahmad dan Baim Wong.

Ketiganya sempat bergantian menduduki posisi pertama youtuber Indonesia dengan perkiraan penghasilan tertinggi dalam setahun terakhir.

Kini Raffi Ahmad melalui akun Rans Entertainment menduduki posisi kedua youtuber Indonesia paling kaya dengan estimasi penghasilan bulanan US$ 26.000 - US$ 415.800 setara Rp 371,07 juta - Rp 5,93 miliar.

Deddy Corbuzier bertengger di posisi ketiga sebagai youtuber Indonesia terkaya dengan perkiraan penghasilan bulanan di rentang US$ 23.600 - US$ 377.500 setara Rp 336,82 juta - Rp 5,39 miliar.

Berikut ini daftar lima youtuber Indonesia dengan penghasilan tertinggi.

Baca juga: Cium Kaki Umi Pipik, Abidzar Al Ghifari Ucap Ini untuk Istri Mendiang Uje yang Berulang Tahun

Baca juga: Perubahan Wajah Reino Barack Terekam Gegara Syahrini, Suami Incess Langsung Curi Perhatian