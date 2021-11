Jadwal Liga 1 2021 Hari ini Siaran Langsung dan Indosiar dan Live Streaming TV Online Vidio

Jadwal Liga 1 2021 hari ini Sabtu (27/11/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar ada PSM vs Persipura. Pesepak bola Persipura Jayapura, Gunansar Mandowen (kedua kiri) melakukan selebrasi bersama rekan-rekannya usai mencetak gol ke gawang Persiraja Banda Aceh pada laga lanjutan BRI Liga 1 2021-2022 di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/9/2021) sore. Hasil akhir dimenangkan Tim Mutiara Hitam dengan skor 1-2 (1-1). Tribun Jabar/Gani Kurniawan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 1 2021 hari ini Sabtu (27/11/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming TV Online Vidio. Ada Persikabo 1973 vs Persela dan PSM vs Persipura Jayapura.

Jadwal Liga 1 2021 akan kembali tayang via Siaran Langsung Indosiar, PSM Makassar vs Persipura Jayapura. Sedangkan Persikabo 1973 vs Persela Lamongan tayang via Live Streaming OChannel dan Vidio.com

Siaran Langsung Indosiar, PSM vs Persipura Jayapura akan di mulai pukul 20.30 WIB.

Sebelumnya Persikabo 1973 vs Persela via Live Streaming TV Online Vidio.com pukul 15.15 WIB.

Memasuki Seri 3, 18 klub tentu harus lebih bekerja keras untuk bisa meraih target di papan Klasemen Liga 1 sesuai yang dicanangkan.

Walau menghadap tim paling abwah klasemen PSM Makassar bakal menjalani laga berat.

Soalnya Tim PSM Makassar dalam kondisi kurang bagus usai mencetak hattrick tanpa kemenangan.

Hasil itu yakni dua kali kalah dan sekali bermain imbang.

Akibatnya, Manejemen PSM menyudahi kerja sama dengan pelatih klub, Milomir Seslija.

Pelatih asal Bosnia Herzegovina telah diberhentikan dari kursi pelatih Laskar Pinisi sejak Kamis (25/11/2021).