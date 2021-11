Jadwal Live & Link Streaming AC Milan vs Sassuolo di TV Online Liga Italia Bein Sports 2 Ibra Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming AC Milan vs Sassuolo di Liga Italia Serie A, Minggu (28/11/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan tak tayang via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Ibrahimovic main.

Menerima penyelamat di Eropa membantu AC Milan bangkit kembali dari kekalahan pertama mereka di Serie A musim ini akhir pekan lalu, dan tim peringkat kedua liga itu kini menjamu tim papan tengah Sassuolo pada hari Minggu malam.

Sebuah gol di menit akhir di Atletico Madrid hanya beberapa hari setelah kekalahan dramatis mereka di Florence membuat Rossoneri terus bersaing untuk maju di Liga Champions.

Sementara tim tamu mereka tanpa kemenangan dalam tiga pertandingan menyusul hasil imbang pekan lalu dengan Cagliari.

Mantan kurir Junior Messias tiba dengan membawa hadiah tak ternilai berupa gol kemenangan pada Rabu malam di Wanda Metropolitano, saat penyelamat Milan yang tidak terduga mencetak gol pada menit ke-87 untuk menyingkirkan juara Spanyol Atletico Madrid.

Keberhasilan Grup B pertama Rossoneri yang tertunda datang berkat intervensi akhir vital mantan striker Crotone, dan membuat mereka tetap bertahan dengan peluang untuk lolos ke babak 16 besar setelah matchday terakhir bulan depan.

Kemenangan itu tidak hanya membuat mimpi Milan di Eropa tetap hidup, clean sheet juga disambut baik, setelah pertahanan mereka yang sebelumnya solid dihancurkan di bawah sorotan lampu sorot di Stadio Artemio Franchi Sabtu malam lalu.