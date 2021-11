Line Up & Link Nonton TV Online Liverpool vs Southampton di Liga Inggris Malam Ini, Mo Salah Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Liverpool vs Southampton di Liga Inggris via Live Streaming Mola TV dan Live Streaming TV Online, Mo Salah main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Liverpool vs Southampton di Liga Inggris, Sabtu (27/11/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak tayang via Siaran Langsung SCTV. Mo Salah main.

Liverpool sedang dalam kondisi on fire. The Reds baru saja menyegel kemenangan 2-0 atas Porto dalam lanjutan Liga Champions 2021/2022.

Hasil apik tersebut tentu bakal mendongrak motivasi Mohamed Salah dan kawan-kawan jelang laga kontra Soton nanti.

Skuad besutan Jurgen Klopp juga sedang bersaing ketat di papan atas klasemen EPL.

Saat ini Liverpool duduk di peringkat 3 klasemen dengan 25 poin, selisih 1 angka dari Manchester City yang berada di atasnya.

Sebaliknya, performa Soton sedang menurun. Pada matchday 12, Che Adams dan kolega takluk di tangan Norwich dengan skor 2-1. Hasil itu membuat Soton turun ke peringkat 13 tabel sementara dengan mengantongi 14 poin.

Liverpool diprediksi bakal mendominasi jalannya pertandingan melawan Soton besok malam.