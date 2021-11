Live RCTI! Line Up & Link Streaming Juventus vs Atalanta di Liga Italia Malam Ini, Morata Main

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Juventus vs Atalanta di Liga Italia via Siaran Langsung RCTI & Live Streaming Bein Sports 2, Alvaro Morata main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Juventus vs Atalanta di Liga Italia Serie A, Minggu (28/11/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan tayang via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Alvaro Morata main.

Siaran Langsung Liga Italia antara Juventus vs Atalanta dimulai pukul 00.00 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan bisa di RCTI + .

Link Live Streaming Juventus vs Atalanta bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan tak bisa via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Alvaro Morata main.

Duel Juventus vs Atalanta di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan tak bisa via RCTI +.

Juventus sedang berupaya untuk bisa naik ke papan atas klasemen. Saat ini mereka masih duduk di peringkat 8 dengan koleksi 21 poin.

Dari 13 laga yang dimainkan, Si Nyonya Tua baru meraih 6 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 4 kali tumbang.

Oleh karenanya, pasukan Massimiliano Allegri wajib menang di laga nanti. Namun laga kontra Atalanta dipastikan tidak akan mudah.

Terlebih, La Dea sedang dalam kondisi on fire. Skuad arahan Gian Piero Gasperini belum pernah kalah dalam 6 laga beruntun Serie A (4 menang, 2 imbang).

Rentetan hasil apik itu membuat mereka menghuni peringkat 4 klasemen dengan koleksi 25 poin.

Kualitas pemain kedua tim bisa dibilang seimbang. Lini depan Juventus dan Atalanta sama-sama mumpuni.