Live SCTV Chelsea vs Manchester United di Liga Inggris, Pentas Young Gun The Blues

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Chelsea vs Manchester United di Liga Inggris, Minggu (28/11/2021) via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung SCTV. Young Gun Chalobah, Reece James dan Callum Hudson-Odoi main.

Langsung Liga Inggris antara Chelsea vs Manchester United via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Live Streaming SCTV karena free to air saja, mulai pukul 23.30 WIB.

Link Live Streaming Chelsea vs Manchester United bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Young Gun Chalobah, Reece James dan Callum Hudson-Odoi main.

Duel Chelsea vs Manchester United di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Baca juga: Ketakutan Jurgen Klopp Soal Rangnick Melatih MU, Kabar Tidak Baik di Liga Inggris

Baca juga: Siaran Langsung SCTV Liverpool vs Southampton di Liga Inggris Hari Ini The Reds Kejar Chelsea

Didukung oleh berita tentang penunjukan Ralf Rangnick yang akan segera terjadi, Manchester United melakukan perjalanan ke Chelsea untuk pertandingan Liga Premier Minggu sore yang menggiurkan.

The Blues tetap berada di puncak klasemen dengan 29 poin dari 12 pertandingan pembukaan mereka.

Sedangkan tim asuhan Michael Carrick duduk tujuh peringkat dan 12 poin di bawah juara Eropa.

Sering dikritik karena dianggap tidak adil terhadap pemain akademi mereka dengan banyak nama yang saat ini dipinjamkan produk pemain muda Chelsea mencuri perhatian saat melawan Juventus saat juara bertahan Liga Champions menang meyakinkan 4-0 di Stamford Bridge.

Baca juga: Prediksi Skor Chelsea vs Man United di Liga Inggris Versi Pengurus Peseban Banjarmasin

Trevoh Chalobah, Reece James dan Callum Hudson-Odoi semuanya mencetak gol untuk the Blues sebelum Timo Werner masuk dari bangku cadangan untuk melengkapi skor saat kembali dari cedera, yang membuat Chelsea memastikan tempat yang tepat di babak 16 besar turnamen.

Nasib tim asuhan Thomas Tuchel di Liga Inggris juga membaik menyusul hasil imbang 1-1 dengan Burnley sebelum jeda internasional, saat the Blues yang gemilang mengalahkan Leicester City 3-0 di King Power, dengan mantan pemain kunci Foxes N'Golo Kante mencetak gol pilihan. dari kelompok itu.