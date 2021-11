Prediksi Manchester City vs West Ham di Liga Inggris Tak Siaran Langsung SCTV Sterling Main

Manchester City vs West Ham di Liga Inggris, Minggu (28/11/2021) via Live Streaming Mola TV Ilustrasi. Manchester City vs West Ham United.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Manchester City vs West Ham di Liga Inggris, Minggu (28/11/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak tayang via Siaran Langsung SCTV. Sterling dan Foden main.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Manchester City vs. West Ham hanya bisa via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Live Streaming SCTV karena free to air saja, mulai pukul 21.00 WIB.

Link Live Streaming Manchester City vs. West Ham bisa diakses via Live Streaming Mola TV namun tak Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Sterling dan Foden main.

Duel Manchester City vs. West Ham di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Baca juga: Live SCTV Chelsea vs Manchester United di Liga Inggris, Pentas Young Gun The Blues

Baca juga: Ketakutan Jurgen Klopp Soal Rangnick Melatih MU, Kabar Tidak Baik di Liga Inggris

Manchester City akan mencari untuk membuat 20 kemenangan beruntun di semua kompetisi ketika mereka melanjutkan kampanye Liga Premier mereka di kandang melawan empat besar mengejar West Ham United.

The Citizens mencatatkan 19 kemenangan beruntun dengan kemenangan tandang 2-0 atas Borussia Monchengladbach di Liga Champions pada Rabu malam.

Sementara West Ham akan memasuki pertandingan itu berkat kemenangan kandang 2-1 atas Tottenham Hotspur di liga akhir pekan lalu.

Man City merasa sulit untuk mencapai level teratas mereka di bulan-bulan pembukaan kampanye 2020-21, tetapi tim asuhan Pep Guardiola telah meraih kemenangan di semua kompetisi sejak pertengahan Desember.

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Southampton di Liga Inggris Live Mola TV, Mo Salah Main

Memang, sejak ditahan di kandang oleh West Bromwich Albion di Liga Premier pada 15 Desember, The Citizens telah membukukan 19 kemenangan beruntun di semua kompetisi.

Termasuk 13 di liga papan atas Inggris, yang membuat mereka naik ke puncak divisi dan membuka unggul 10 poin atas Manchester United yang berada di posisi kedua.