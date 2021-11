Prediksi Skor Juventus vs Atalanta di Liga Italia Hari Ini Siaran Langsung RCTI Chiesa & Morata Main

Saksikan Juventus vs Atalanta di Liga Italia Serie A, Minggu (28/11/2021). Pelatih Atalanta Gian Piero Gasperini mengucapkan selamat kepada gelandang Remo Freuler di akhir pertandingan sepak bola Serie A Italia Atalanta vs Juventus Turin pada 18 April 2021 di stadion Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo.

Prediksi skor dan prediksi susunan pemain ( Line Up ), Juventus vs Atalanta di Liga Italia Serie A, Minggu (28/11/2021). Duet maut Federico Chiesa dan Alvaro Morata.

Siaran Langsung Liga Italia antara Juventus vs Atalanta dimulai pukul 00.00 WIB.

Link Live Streaming Juventus vs Atalanta bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan tak bisa via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, duet maut Federico Chiesa dan Alvaro Morata.

Duel Juventus vs Atalanta di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan tak bisa via RCTI +.

Setelah dihantam di Liga Champions UEFA pada pertengahan pekan, Juventus akan berharap untuk kembali ke jalur kemenangan ketika mereka menghadapi Atalanta di Serie A.

Juventus akan mengincar kemenangan ketiga berturut-turut di Serie A 2021/22 ketika mereka menyambut pesaing empat besar Atalanta di Allianz Stadium pada Sabtu malam.

Setelah awal yang buruk musim ini, Juventus menemukan diri mereka cukup jauh dari perburuan gelar, karena mereka saat ini duduk di urutan kedelapan dalam tabel, sebelas poin dari pemimpin Napoli.

Namun, kemenangan berturut-turut atas Fiorentina dan Lazio telah membuat mereka terpaut empat poin dari empat besar, dengan kemenangan pada hari Sabtu kemungkinan akan membantu memperkecil jarak tersebut.

Namun, moral akan rendah setelah kekalahan 4-0 yang mereka terima di tangan Chelsea pada pertengahan pekan, dan Atalanta tidak akan membuat lebih mudah bagi tim Massimiliano Allegri.

La Dea saat ini berada di urutan keempat dalam klasemen, unggul empat poin dari Juventus tetapi terpaut tujuh poin dari pemimpin liga.