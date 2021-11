Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Sassuolo di Liga Italia Minggu Ini, Ibrahimovic Main

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming AC Milan vs Sassuolo di Liga Italia via Live Streaming Bein Sports 2, Zlatan Ibrahimovic main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming AC Milan vs Sassuolo di Liga Italia Serie A, Minggu (28/11/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan tak tayang via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Zlatan Ibrahimovic main.

Siaran Langsung Liga Italia antara AC Milan vs Sassuolo dimulai pukul 21.00 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan tak bisa di RCTI + .

Link Live Streaming AC Milan vs Sassuolo bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan tak bisa via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Zlatan Ibrahimovic main.

Duel AC Milan vs Sassuolo di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan tak bisa via RCTI +.

Milan punya kans besar naik ke tampuk klasemen sementara pada pekan ini.

Syaratnya, mereka harus menang di laga kontra Sassuolo nanti, sambil berharap Napoli sebagai pemuncak klasemen tumbang di tangan Lazio.

Saat ini, Rossoneri duduk di posisi runner up klasemen dengan 32 poin, hanya kalah selisih gol dari Napoli yang duduk di pucuk tabel.

Mental para pemain Milan juga sedang menanjak jelang pertemuan nanti. Rabu (24/11) kemarin, Zlatan Ibrahimovic dan kolega baru saja berhasil menaklukkan Atletico Madrid di ajang UCL dengan skor 0-1.

Kendati begitu, laga kontra Sassuolo jelas tidak akan mudah. I Neroverdi sedang berupaya bangkit dari rentetan hasil minor: tidak pernah menang dalam 3 laga beruntun (2 kalah, 1 imbang).

Kini, pasukan arahan Alessio Dionisi duduk di tangga ke-13 klasemen dengan mengantongi 15 poin.