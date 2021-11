Putri Anne Pamer Sudut Rumah Baru, Istri Arya Saloka Punya 50 Ribu Followers Lebih

BANJARMASINPOST.CO.ID - Putri Anne, istri Arya Saloka lawan main Amanda Manopo

Sinetron Ikatan Cinta ternyata sudah memakai akun baru yang diberi nama @anneofficial1990.

Ibunda Ibrahim Jalal Ad Din Rumi ini pun mengunggah sederet postingan di akun barunya ini yang telah memiliki jumlah followers sebanyak 50 ribu lebih.

Dalam salah satu postingannya, Putri Anne tunjukkan satu sudut di rumah baru.

Rupanya Putri Anne tengah mendekorasi salah satu sudut rumahnya ini agar menjadi instagramable dengan sejumlah pernak-pernik.

Putri Anne usung konsep farmhouse untuk rumah barunya dengan Arya Saloka.

Ia juga membuat rumah barunya ini bergaya modern rustic.

"Menempatkan beberapa ini dan itu untuk dekorasi rumah bukanlah tugas yang mudah. Sumpah masih banyak lagi yang harus dibeli untuk membuat rumah ini terlihat instagramable," tulis Putri Anne.

"Syukurlah suamiku terus menggangguku dengan 'maw beli ini maw, beli itu tuh maw'. Jadi gak ngerasa bersalah banget ya buibu kalo beli pernak pernik," sambungnya.

Seperti dilansir di TribunJatim.com dengan judul Lama Menghilang, Putri Anne Muncul Pamer Penampakan Rumah Baru dengan Arya Saloka, Intip Potretnya, terbaru, Putri Anne juga membagikan momen bersama Ibrahim Jalal Ad Din Rumi di satu sudut rumahnya itu.

"My luv is an extra boy with special strength," tulisnya.