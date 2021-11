Siaran Langsung Indosiar PSM vs Persipura di Liga 1 2021 Hari Ini, Adu Taktik Dua Pelatih Anyar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming PSM vs Persipura di Liga 1 2021, Sabtu (27/11/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar. Adu taktik dua pelatih anyar.

Dilansir BolaSport PSM Makassar akan berusaha meraih tiga poin demi memutuskan tren minor di beberapa pertandingan terakhir.

PSM Makassar dalam kondisi yang kurang apik saat menghadapi Persipura dalam pertandingan pekan ke-14 Liga 1 2021 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (27/11/2021).

Tim Juku Eja baru sana mendepak pelatih Milomir Seslija karena performa klub yang tak membaik di seri kedua.

Dari 13 laga bersama Milo, mereka hanya bisa meraih empat kekalahan, lima imbang, dan empat kali kalah.

Tiga pertandingan terakhir Wiljan Pluim dkk juga masih kurang meyakinkan dengan hasil dua kekalahan dan satu seri.

PSM harus mempersiapkan pertandingan melawan tim Mutiara Hitam dengan matang.