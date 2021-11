BERLANGSUNG! Live Streaming TV Online Timnas Indonesia vs Antalyaspor Ujicoba Jelang Piala AFF 2020

Sedang Berlangsung Live Streaming Timnas Indonesia vs Antalyaspor jelang Piala AFF 2020 via Live Streaming TV Online Nex Parabola, tak Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang Berlangsung Live Streaming Timnas Indonesia vs Antalyaspor di laga ujicoba internasional jelang Piala AFF 2020, Minggu (28/11/2021) pukul 20.30 WIB tak via Siaran Langsung Indosiar tapi via Live Streaming Nex Parabola. Ezra Walian dan Witan Sulaeman main.

Siaran Langsung Jadwal Timnas Indonesia vs Antalyaspor ini merupakan laga jelang perhelatan Piala AFF 2020 dan bisa disaksikan via Live Streaming TV Online Nex Parabola dan tak via Live Streaming Indosiar dan saat ini sedang berlangsung.

Meski tak Siaran Langsung Indosiar, link Live Streaming Timnas Indonesia vs Antalyaspor di laga ujicoba internasional jelang Piala AFF 2020 bisa diakses via link yang banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini yakni Live Streaming Nex Parabola. Witan Sulaeman dan Ezra Walian ada di susunan pemain ( Line Up ).

Laga di Jadwal Timnas Indonesia vs Antalyaspor ini merupakan laga ujicoba terakhir sebelum anak asuh Shin Tae-yong berlaga di Piala AFF 2020. Duel ini tak bisa diakses via Live Streaming Indosiar, namun via Live Streaming TV Online Nex Parabola seperti dilansir dari laman Instagram resmi Nex Parabola TV.

Lawan timnas kali ini adalah peserta Liga Turki yang tengah menempati peringkat 13 di tabel klasemen SuperLiga Turki 2021.

Sebelumnya, anak asuh Shin Tae Yong telah melakukan 2 uji coba selama di Turki. Indonesia kalah 1-0 dari Afghanistan pada uji tanding pertama, lalu menang 4-1 atas Myanmar pada uji coba kedua.

Kemenangan atas Myanmar meningkatkan motivasi pemain jelang pagelaran AFF 2021 di Singapura, mulai 25 Desember mendatang.

“Saat ini tim telah berkembang semakin oke. Fisik dan finishing juga makin meningkat, terbukti empat gol tercipta di laga ini. Gol saya tadi memotivasi agar di ajang Piala AFF 2020 dapat meraih hasil terbaik,” ungkap Irvan Jaya via laman resmi PSSI.

Saat uji tanding lawan Myanmar, gol Indonesia dicetak oleh 4 pemain berbeda, di antaranya: Irvan Jaya, Ricky Kambuaya, Witan Sulaeman dan Ezra Walian.

Meski menang, skuad Garuda dinilai belum tampil dengan optimal. Dari segi penguasaan bola, Indonesia kalah dari Myanmar, tetapi bisa menang berkat serangan balik yang efektif.