Kelakuan Syahrini di Tangga Pesawat Khusus Tuai Sorotan Aisyahrani, Istri Reino Barack: Ugh Aspen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi Syahrini masih berwisata keliling dunia, menjajaki beberapa negara bersama sang suami, Reino Barack. Memakai pesawat khusus demi bolak-balik New York - Aspen.

Beberapa aksi Syahrini ketika naik turun pesawat dan mobil diabadikan oleh Reino Barack. Rekaman tersebut lantas dibagikan melalui instagram wanita 39 tahun itu, Sabtu (27/11/2021).

Bergaya mentereng adalah ciri khas dari Syahrini, pelantun lagu ‘Sesuatu’ yang hangat disapa dengan sebutan Incess demikian.

Di mana pun berada Syahrini selalu memperhatikan cara berpakaiannya.

Sama seperti ketika bulan madu dengan suaminya belakangan ini.

Gaya mentereng Syahrini tetap menonjol meski sekarang lebih sering mengenakan pakaian bernuansa hitam dan putih menyeimbangi sang suami.

Tak tertinggal sebagai pelengkap adalah tas yang selalu dia jinjing.

Dalam pantauan Banjarmasinpost.co.id, Minggu (28/11/2021) pada instagram @princessyahrini, video reels Syahrini naik turun pesawat dan mobil dengan gaya mentereng memicu reaksi kerabatnya.

Termasuk sang adik, Aisyahrani juga ikut menyoroti aksi kakak perempuannya itu.

"Ugh…Aspen You Will Be Missed

#PrincesSyahrini

#Aspen_Colorado_November2021, “ terang Syahrini.

