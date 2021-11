LIVE SCTV! Line Up & Link Nonton TV Online Chelsea vs Man United Liga Inggris, Lukaku Absen

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Chelsea vs Man United di Liga Inggris via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung SCTV, Cristiano Ronaldo main, Romelu Lukaku absen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Chelsea vs Man United di Liga Inggris, Minggu (28/11/2021) via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung SCTV. Cristiano Ronaldo starter, Romelu Lukaku absen.

Langsung Liga Inggris antara Chelsea vs Manchester United via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Live Streaming SCTV karena free to air saja, mulai pukul 23.30 WIB.

Link Live Streaming Chelsea vs Man United bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Romelu Lukaku cedera, Cristiano Ronaldo main.

Duel Chelsea vs Manchester United di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Duel kedua tim di Stadion Stamford Bridge juga bisa disaksikan via live streaming Mola TV.

Prediksi laga berjalan ketat karena kedua tim baru saja tampil impresif di laga teraktual.

Chelsea dan MU baru saja mengunci tiket babak 16 besar Liga Champions 2021. The Blues menghajar Juventus 4-0, sementara MU mengatasi Villarreal 2-0.

Dengan kelolosan itu, pekan ini masing-masing akan kembali fokus pada persaingan papan atas Premier League.

Di Liga Inggris, The Blues menempati puncak klasemen dengan 26 poin, terpaut 3 poin dari Man City selaku runner-up. Sementara itu, The Red Devils di peringkat 8 dengan 17 poin.

Pekan lalu, MU tumbang 4-0 di tangan Watford. Kekalahan tersebut berujung pada pemecatan Ole Gunnar Sloskjaer dari kursi kepelatihan.