Live SCTV & Mola TV Line Up Pemain Chelsea vs Manchester United di Liga Inggris Malam Ini

Line up susunan pemain Chelsea vs Manchester United di Liga Inggris, Minggu (28/11/2021). Striker Manchester United Inggris Mason Greenwood (tengah) bersaing dengan gelandang Maroko Chelsea Hakim Ziyech (kanan) selama pertandingan sepak bola Liga Utama Inggris antara Chelsea dan Manchester United di Stamford Bridge di London pada 28 Februari 2021.

Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Chelsea vs Manchester United di Liga Inggris hari ini Minggu (28/11/2021) via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung SCTV. Kai Havertz dan Timo Werner main.

Langsung Liga Inggris hari ini antara Chelsea vs Manchester United via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Live Streaming SCTV karena free to air saja, mulai pukul 23.30 WIB.

Link Live Streaming Chelsea vs Manchester United bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Kai Havertz dan Timo Werner main.

Duel Chelsea vs Manchester United di Liga Inggris hari ini dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Chelsea akan bertujuan untuk mengkonsolidasikan posisi mereka di puncak klasemen Liga Premier ketika mereka berhadapan dengan tim Manchester United yang berada di bawah tekanan di Stamford Bridge pada hari Minggu.

Chelsea mengawali musim baru dengan baik dan duduk manis di puncak klasemen, dengan 29 poin dari 12 pertandingan (M9 S2 K1).

The Blues memiliki rekor pertahanan terbaik di kompetisi, sementara dalam beberapa pekan terakhir, mereka juga mulai menunjukkan keunggulan dalam serangan, setelah mengalahkan Leicester City 3-0 akhir pekan lalu sebelum mengalahkan Juventus 4-0 di Liga Champions awal pekan ini. .

Dengan tim seperti Liverpool dan Manchester City tidak terlalu jauh di belakang, Chelsea perlu terus mengumpulkan kemenangan untuk mempertahankan cengkeraman mereka di posisi teratas.

Berdiri di jalan mereka dalam pencarian mereka untuk kemenangan akan menjadi sisi Manchester United terkepung, yang berada dalam keadaan kacau, setelah kalah lima dari tujuh pertandingan liga terakhir mereka.

Laju buruk ini, ditambah dengan pukulan di tangan Watford pekan lalu, mengakhiri masa kerja Ole Gunnar Solskjaer sebagai manajer.