Live Streaming TV Online Manchester City vs West Ham di Liga Inggris Hari Ini Adu Taktik Dua Pelatih

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Manchester City vs West Ham di Liga Inggris, Minggu (28/11/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak tayang via Siaran Langsung SCTV. Adu taktik dua pelatih.

Manchester City melanjutkan performa apik mereka setelah mengalahkan Paris Saint-Germain pada pertandingan Liga Champions tengah pekan dan mengukuhkan status mereka sebagai pemuncak grup.

Pasukan Pep Guardiola dipaksa bekerja keras untuk meraih kemenangan saat Parisians bertahan di tengah tekanan kuat dari tim tuan rumah.

Raheem Sterling membatalkan gol pembuka babak kedua yang mengejutkan dari Kylian Mbappe, dan kemudian pemain pengganti Gabriel Jesus mencetak gol penentu kemenangan setelah beberapa kerja bagus pada bola dari Bernardo Silva.

Guardiola sekarang akan memberikan fokusnya pada masalah-masalah di Liga Premier karena kontes yang menarik dengan West Ham United menunggu di Etihad.

Setelah Liverpool secara singkat bermain-main dengan tempat kedua akhir pekan lalu, Manchester City melenggang melewati Everton dengan mudah dan merebut kembali posisi mereka di atas meja.

Namun, dengan kemenangan The Reds melawan Southampton pada hari Sabtu, Guardiola telah tergelincir ke tempat ketiga dan akan menembak untuk menang.