LIVE TVOne? Link Streaming TV Online Teofimo Lopez vs George Kambosos, Siaran Tinju Dunia Hari Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Tinju Dunia, Minggu (28/11/2021) ada Teofimo Lopez vs George Kambosos yang tayang via Live Streaming DAZN dari MGM Grand Arena, Amerika Serikat mulai jam 08.00 WIB. Duel ini belum tentu siaran langsung tv nasional yang biasanya via Live Streaming TVOne atau Siaran Langsung TVOne.

Siaran Langsung Tinju Dunia atau Live Streaming Tinju Dunia Teofimo vs Kambosos ini merupakan unifikasi gelar Tinju Dunia kelas ringan. Namun sampai saat ini belum ada konfirmasi siaran langsung tv nasional. Namun kabarnya laga ini akan tayang via Live Streaming TV Online Trailer PPV.

Sampai saat ini belum ada konfirmasi laga Teofimo Lopez vs George Kambosos ini akan tayang via Siaran Langsung TV Nasional yang biasanya via Live Streaming TVOne dan Siaran Langsung TVOne. Namun penggemar tinju dunia bisa mengakses Live Streaming DAZN dan Live Streaming Showtime PPV yang nantinya akan banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini.

Link Live Streaming Tinju Dunia Teofimo vs Kambosos bisa diakses via Live Streaming TV Online PPV dan DAZN Saat ini kami masih menunggu kepastian bahwa Siaran Langsung TVOne menayangkan laga ini atau tidak.

Keduanya akan bersaing memperebutkan tiga gelar juara dunia kelas ringan (61,2kg) WBA Super, IBF dan WBO di Madison Square Garden Theater, New York, Amerika Serikat, Sabtu, 27 November atau Ahad WIB, 28 November 2021.

Persaingan antara Lopez dan Kambosos telah berlangsung selama beberapa bulan.

Namun, sejumlah kendala terjadi, termasuk ketika Lopez dinyatakan positif Covid-19.

Bahkan, perubahan promotor juga mewarnai sehingga membuat duel ini mengalami banyak hambatan.

Akhirnya, kedua petinju dapat saling berhadapan di atas ring tinju.

Bagi Lopez, ini akan menjadi kali pertamanya melakoni duel pertahanan tiga gelar yang diraih usai mengalahkan Vasyl Lomachenko di The Bubble, MGM Grand, Las Vegas, 17 Oktober 2020.