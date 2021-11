Rekap hasil Liga Inggris, Klasemen & Daftar Top Skor Arsenal 5 Besar Diego Jota Kejar Mo Salah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut rekap hasil Liga Inggris pekan 13 beserta klasemen dan daftar top skor yang berlangsung Sabtu (27/11/2021) malam tadi.

Dari lima laga yang dipertandingan hanya ada tiga tim yang mmapu meraih kemenangan di pekan 13 ini.

Mereka yang meraih poin 3 yakni Arsenal yang mengalahkan Newcastle United lalu Aston Villa yang menang atas tuan rumah Crystal Palace,

Kemudian Liverpool yang menghancurkan tamunya Southampton.

Sementara laga Norwich City vs Wolverhampton dan Brighton and Hove Albion vs Leeds United tidak ada pemenang.

Hasil kemenangan Liverpool itu membuat The Reds semakin mendekati Chelsea di puncak kalsemen.

Sementara kemenangan Arsenal membawa tim asuhan Mikel Arteta bertengger di lima besar.

Tidak hanya di posisi klasemens aja yang seru perburuan daftar pencetak gol juga mulai sengit.

Dua gol yang diciptakan Diago Jota ke gawang Soton langsung membuatnya berada di [posisi kedua daftar pencetak gol sementara.

Raihan gol sudah menyamai rekannya dui Liverpool Sadio Mane dan Jamie Vardy dari Leicester