Siaran langsung Indosiar & Ochannel Jadwal Liga 1 2021 Hari Ini Ada Derbi Jatim Persik vs Persebaya

Jadwal Liga 1 2021 hari ini Minggu (28/11/2021) ada derbi Jatim Persik vs Persebaya. Laga Persebaya vs Persela Lamongan di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, Kamis (22/10/2021) malam WIB, pada pekan kedelapan Liga 1 2021-2022. (KOMPAS.com/SUCI RAHAYU)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 1 2021 hari ini Minggu (28/11/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming TV Online Vidio dan Ochannel. Ada Persita vs PSS Sleman, Barito Putera vs Madura United dan Persik vs Persebaya.

Jadwal Liga 1 2021 akan kembali tayang via Siaran Langsung Indosiar, Persik vs Persebaya. Sedangkan Persita vs PSS Sleman, Barito Putera vs Madura United tayang via Live Streaming OChannel dan Vidio.com

Siaran Langsung Indosiar, Persik vs Persebaya akan di mulai pukul 18.00 WIB.

Sebelumnya Persita vs PSS Sleman via siaran langsung Ochannel pukul 15.15 WIB dan Barito Putera vs Madura United Live Streaming TV Online Vidio.com pukul 18.00 WIB.

Pada laga Barito Putera vs Madura United, tuan rumah berambisi meraih poin penuh di pekan ke-14 Liga 1 2021.

Tim berjuluk Laskar Antasari tersebut akan menghadapi Madura United di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta, Minggu (28/11/2021).

Pelatih Barito Putera, Djajang Nurjaman, mengaku bakal mewaspadai permainan Madura United yang diarsiteki pelatih baru, yakni Fabio Araujo Lefundes.

Madura United terbukti meraih satu kali kemenangan dan satu kali kalah selama dilatih oleh Fabio.

Terbaru tim yang berjuluk Laskar Sape Kerrap meraih kemenangan atas Persik Kediri dengan skor 2-0.

"Motivasi dan suasana baru di Madura United yang akan menjadi pembeda dibandingkan sebelumnya, itu akan kami antisipasi," jelas Djajang.