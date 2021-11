Jadwal Liga Inggris Pekan Ini Rabu Ada Man United vs Arsenal, Liverpool & Chelsea Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris Pekan ini via Live Streaming Mola TV dan Live Streaming SCTV mulai Rabu (1/12/2021) dinihari hingga Jumat (2/12) menyuguhkan laga Watford vs Chelsea, Aston Villa vs Manchester City, dan derbi Everton vs Liverpool dan laga bigmatch Man United vs Arsenal dan lainya.

Siaran Langsung Liga Inggris memasuki pekan14 dan bakal dibuka dengan pertandingan Watford vs Chelsea disusul Everton vs Liverpool. Besoknya ada laga Manchester United vs Arsenal yang bisa diakses via Live Streaming TV Online mola tv.

Semua laga Laga Watford vs Chelsea, Aston Villa vs Manchester City, dan derbi Everton vs Liverpool dan laga bigmatch Manchester United vs Arsenal.di Jadwal Liga Inggris pekan ini bisa ditonton via Live Streaming Mola TV. Namun belum ada konfirmasi laga mana yang tayang via Siaran Langsung SCTV.

Jadwal Liga Inggris pekan ini yang Live Streaming Mola TV bisa dilihat setelah artikel ini.

Baru saja menyelesaikan laga pekan 13 pada Senin dini hari lalu, Liga Inggris kembali akan bergulir lebih cepat pekan ini.

Jika biasanya laga di gelar setiap akhir pekan, di matchday 14 laga akan di mulai sejak Rabu dinihari nanti.

Laga yang seru dan patut menjadi perhatian adalah pertemuan Manchester United vs Arsenal.

Manchester United akan head to head dengan Arsenal di Old Trafford stadium, Manchester city, Inggris.

Laga tersebut merupakan bagian dari Liga Inggris pekan 14 yang juga sebagai laga penutup pekan itu.

Setelah mampu menahan tuan rumah Chelsea, Manchester United dibawah pimpinan pelatih sementara Carrick akan kedatangan lawan tangguh lainnya Arsenal.