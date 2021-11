RS Islam Sultan Agung Banjarbaru Mulai Layani Pasien BPJS, Grand Launching Digelar 9 Desember 2021

RS ISLAM SULTAN AGUNG UNTUK BPOST

Penandatanganan perjanjian kerjasama BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banjarmasin oleh Kepala Board of Director RSISA Group dr H Masyhudi, AM, MKes, dan direktur RSISA Banjarbaru dr Rifqiannor, MARS. Dengan kerja sama ini, per 1 Desember 2021RSISA Banjarbaru mulai melayani pasien BPJS.