VIDEO BI Kalsel Bentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah

BANJARMASINBPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Tindak lanjut arahan dari Presiden RI Jokowi Widodo, yang salah satunya meniti beratkan untuk Transformasi Ekonomi Digital, dilakukan oleh Bank Indonesia Perwakilan Kalsel dengan menggelar pembukaan acara Festival ANTASARI atau (Akselerasi dan Transformasi Ekonomi Digital Terkini) pada 29 November hingga 2 Desember 2021.

Disela acara pembukaan di Golden Tulip Banjarmasin, Senin (29/11/2021) , Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Amanlison Sembiring, menjelaskan Kalsel dari sisi ekonomi digital, mengalami peningkatan nominal transaksi retail melalui SKNBI (Sistem Kliring Nasional BI) dan transaksi wholesale melalui RTGS pada triwulan I hingga triwulan III 2021.

Hal ini sejalan dengan pola peningkatan konsumsi rumah tangga yang didorong oleh mobilitas masyarakat.

Dari sisi penggunaan APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu), secara nominal penggunaan kartu ATM/Debet, kartu kredit, e-money card based mengalami peningkatan dari triwulan I hingga triwulan III 2021. Hal ini menunjukkan bahwa APMK menjadi pilihan masyarakat Kalsel untuk bertransaksi.

Dari sisi e-commerce dan transportasi online pada tiap triwulan di tahun 2021, Kalsel juga tercatat mengalami peningkatan. Pemenuhan kebutuhan masyarakat pun semakin bergantung dengan produk dan layanan yang dihadirkan melalui platform digital.

Verdasar data, terkait perkembangan sistem pembayaran di Kalsel, sejumlah kebijakan telah dilakukan untuk mendukung perluasan keuangan digital.

Selama Pandemi Covid-19 yang mengharuskan masyarakat menjaga jarak, KPwBI Provinsi Kalsel melaksanakan perluasan jangkauan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai salah satu solusi pembayaran nirsentuh untuk mendukung program QRIS secara nasional.

Jumlah merchant onboarding QRIS di wilayah Kalimantan Selatan hingga 12 November 2021 mencapai 160 ribu merchant, meningkat signifikan dan menduduki top 10 Provinsi dalam pencapaian target QRIS terbanyak.

Selanjutnya percepatan dilakukan, salah satunya yakni melalui rangkaian acara programFestival ANTASARI atau (Akselerasi dan Transformasi Ekonomi Digital Terkini) ini, di antaranya adalah, pengukuhan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kalimantan Selatan, penyusunan rencana kerja TP2DD, dan webinar series mengenai isu sistem pembayaran terkini.

"Dan pada hari ini akan dilaksanakan pembukaan Festival ANTASARI dan dilanjutkan dengan pengukuhan TP2DD di Kalsel serta webinar series 1," ujarnya.

Webinar series 1 dengan topik “Unlocking Regional Income through Digital Transformation” akan dibawakan oleh Prof. Rhenald Kasali, sedangkan webinar series 2 dengan topik “Empowering SMEs with Digital Platforms in Pandemic Era” dan series 3 dengan topik “Cybersecurity Awareness for Secure and Resilient Digital Ecosystems” mengundang pembicara yang berasal dari profesional, praktisi dan pelaku usaha yang kompeten dan ahli dibidangnya.

Dalam rangkaian acara juga akan dilaksanakan penyusunan rencana kerja TP2DD sampai tahun 2025 mendatang.

Sementara Gubernur Kalsel, yang diwakili Sekda Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar, menjelaskan sangat mendukung langkah dari Bank Indonesia membentuk tim ini.

"Alhamdulillah, TP2DD sudsh dibentuk, dan kita harapkan kedepan tim yang sudah dibentuk ini bisa bekerja ekstra dan bisa mendorong Akselerasi dan Transformasi Ekonomi Digital," HARAP Sekda Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar. (Banjarmasinpost.CO.ID /Nurholis Huda)