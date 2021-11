Ameer Azzikra Adik Alvin Faiz Tutup Usia, Larissa Chou Bermuhasabah dan Mengingat Kematian

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kepergian sosok Ameer Azzikra, putra Ustadz Arifin Ilham yang terbilang mendadak ini tak membuat Larissa Chou mantan istri Alvin Faiz bermuhasabah dan mengingat kematian.

Mantan kakak ipar Ameer Azzikra ini mengungkapkan melalui unggahan di akun Instagramnya, Senin (29/11/2021).

"Ya Allah.. let my death only reach me when you have forgiven my sins and you are pleased with me.. Aamiin... :')

(Ya Allah... biarkan kematian datang padaku di saat Engkau mengampuni dosa-dosaku dan Engkau ridho kepadaku)," tulis Larissa di bagian keterangan foto.

ellisaa13 : Aamiin yaarabb

hana.4746 : Aammiinn..Allahuma aamiinn.qobul yaa Rabb

tiaranggi : aamiin

tmuezza : Aamiin ciiii (emoji)

ikaberliand : Aamiin Yaa Allah (emoji)

yayangbintang_ : Cici orang baik (emoji)