Jadwal Liga Champion Live SCTV, AC Milan vs Liverpool, Real Madrid vs Inter & Bayern vs Barcelona

Jadwal Liga Champions via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Champions TV, AC Milan vs Liverpool, Real Madrid vs Inter Milan & Bayern Munchen vs Barcelona

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Champions 2021 pada Rabu (8/12/2021) dan Kamis (9/12/2021) yang tayang via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Champions TV di Vidio. Ada AC Milan vs Liverpool, Real Madrid vs Inter Milan dan Bayern Munchen vs Barcelona.

Pada Rabu depan, Juventus vs Malmo, Zenit vs Chelsea, FC Porto vs Atletico adalah laga Liga Champion lain yang bisa ditonton via Live Streaming TV Online.

Tiap pekannya di Jadwal Liga Champions akan ada dua pertandingan yang tayang via Siaran Langsung SCTV, sampai saat ini belum ada konfirmasi laga mana yang akan tayang. Namun semua laga Liga Champion tetep bisa diakses via Live Streaming Champions TV, baik AC Milan vs Liverpool, Real Madrid vs Inter Milan dan Bayern Munchen vs Barcelona..

Meski begitu, laga lain Liga Champions seperti Juventus vs Malmo, Zenit vs Chelsea, FC Porto vs Atletico tetep bisa diakses via Live Streaming TV Online.

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Salernitana vs Juventus di Liga Italia Malam Ini Live Bein Sports 2

Baca juga: LIVE Indosiar! Susunan Pemain & Link Streaming Bali United vs Persiraja Liga 1 Malam Ini, Spaso Main

Baca juga: Jadwal Liga Inggris Mulai Malam Ini Live SCTV & Mola V, Man United vs Arsenal & Everton vs Liverpool

Duel pamungkas sekaligus penentuan nasib bagi AC Milan.

Meski kecil, AC Milan tetap berpeluang lolos babak 16 besar.

Hanya saja selain wajib menang atas Liverpool, AC Milan juga bergantung kepada hasil pertandingan antara Porto vs Atletico Madrid.

Jika Porto menang maka dipastikan melaju ke babak selanjutnya.

Adapun skenario yang diharapkan AC Milan yakni, Milan menang melawan Liverpool dan Porto vs ATM imbang.

Seperti diketahui Porto sementara menempati peringkat kedua dengan 5 poin, diikuti oleh AC Milan dengan 4 poin dan unggul selisih gol atas ATM yang juga mengoleksi 4 poin.