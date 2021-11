Jadwal Liga Champions 2021 Laga Penentu AC Milan, Barcelona, Porto dan Atletico Madrid

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Jadwal Liga Champions 2021 pada Rabu (8/12/2021) dan Kamis (9/12/2021) nanti yang tayang via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Champions TV di Vidio. Ada AC Milan vs Liverpool, Real Madrid vs Inter Milan dan Bayern Munchen vs Barcelona.

Jadwal Liga Champion pekan ini tidak ada jadwal dan akan di mulai pada Rabu depan ada laga Juventus vs Malmo, Zenit vs Chelsea, FC Porto vs Atletico yang bisa ditonton via Live Streaming TV Online.

Tiap pekannya di Jadwal Liga Champions akan ada dua pertandingan yang tayang via Siaran Langsung SCTV, sampai saat ini belum ada konfirmasi laga mana yang akan tayang. Namun semua laga Liga Champion tetep bisa diakses via Live Streaming Champions TV, baik AC Milan vs Liverpool, Real Madrid vs Inter Milan dan Bayern Munchen vs Barcelona.

Meski begitu, laga lain Liga Champions seperti Juventus vs Malmo, Zenit vs Chelsea, FC Porto vs Atletico tetep bisa diakses via Live Streaming TV Online.

Berikut jadwal Liga Champions 2021-2022 matchday 6:

Rabu 8 Desember 2021

Pukul 00.45 WIB

- Leipzig vs Man City

- PSG vs Club Brugge

Pukul 03.00 WIB