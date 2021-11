Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Live Indosiar Hari Ini, Bali United vs Persiraja

Jadwal Liga 1 Hari Ini via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming TV Online, Ada Bali United vs Persiraja

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 1 pekan ke-14 memasuki hari terakhir.hari ini, Selasa (30/11/2021) dan tayang via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming TV Online Indosiar. Bali United vs Persiraja Banda Aceh akan menjadi partai penutup.

Duel Bali United vs Persiraja dijadwalkan berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, Selasa (30/11/2021) pukul 20.45 WIB dan bisa diakses via Live Streaming Indosiar via TV Online.

Laga Bali United vs Persiraja di Jadwal Liga 1 dengan modal mentereng. Mereka baru saja mencatat tiga kemenangan beruntun. Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming TV Online Indosiar menyiarkan laga ini.

Tiga hasil sempurna itu diraih Serdadu Tridatu saat melawan Persipura Jayapura (1-0), Persela Lamongan (2-1), dan Persija Jakarta (1-0).

Bali United pun merangsek ke papan atas klasemen Liga 1 2021-2022. Mereka saat ini menempati posisi keempat dengan 25 poin dari 13 pertandingan.

Sementara itu, Persiraja masih belum bisa keluar dari tren buruk. Dalam lima laga terakhir, klub berjuluk Laskar Rencong itu tak pernah menang (1 imbang, 4 kalah).

Lini pertahanan Persiraja juga sangat keropos. Hal itu tercermin dari delapan gol yang bersarang di gawang mereka pada dua laga sebelumnya, yakni saat meladeni Barito Putera (1-4) dan Persib Bandung (0-4).

Persiraja baru mengumpulkan lima poin dari 13 pertandingan yang telah mereka lakoni di Liga 1 2021-2022.

Tim asuhan Akhyar Ilyas itu pun tenggelam di dasar alias peringkat ke-18 klasemen Liga 1.

Melihat performa dan posisi klasemen saat ini, Bali United jelas lebih diunggulkan dibanding Persiraja pada laga ini.