LIVE Indosiar! Susunan Pemain & Link Streaming Bali United vs Persiraja Liga 1 Malam Ini, Spaso Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Bali United vs Persiraja di Liga 1 2021,Selasa (30/11/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar. Ilija Spasojevic main.

Link Live Streaming Bali United vs Persiraja ini bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Ilija Spasojevic main.

Pertemuan kedua tim diprediksi akan berjalan berat sebelah.

Bali United sedang dalam tren terbaik dan kini terus berusaha merangsek ke papan atas klasemen Liga 1.

Terakhir, Serdadu Tridatu sukses mengalahkan Persija Jakarta 1-0.

Sedangkan Persiraja terus menuai hasil buruk di musim ini. Bahkan kalah 4-0 dalam duel terakhirnya melawan Persib Bandung.

Atas hasil tersebut, Persiraja masih setia berada di posisi juru kunci klasemen.

Bali United tentu saja sangat ingin menang dalam pertandingan nanti. Andai berhasil meraih 3 poin, maka mereka akan menyamai perolehan poin Persib Bandung di peringkat 3 dengan 28 poin.