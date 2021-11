Live Streaming Salernitana vs Juventus di Liga Italia Malam Ini Pukul 02.45 WIB Dybala main

Penyerang Juventus dari Argentina Paulo Dybala (kiri) bersaing dengan bek Atalanta asal Albania Berat Djimsiti pada pertandingan sepak bola Serie A Italia Juventus vs Atalanta di Stadion Allianz di Turin pada 27 November 2021.

Juventus sedang menjalani musim yang sulit yang telah membuat mereka kalah lima kali dari 14 pertandingan pembuka Serie A sejauh ini.

Kekalahan 1-0 dari Atalanta membuat raksasa Turin tergelincir ke posisi ketujuh di klasemen Serie A. Itu semua tetapi mengakhiri harapan samar yang mereka miliki untuk menantang Scudetto musim ini.

Pasukan Massimiliano Allegri telah berjuang untuk memaksakan diri mereka musim ini. Juventus tidak hanya terlihat buruk tetapi juga kehilangan ide karena mereka akhirnya berusaha untuk menjalankan kampanye mereka.

Ini belum Desember, dan perhatian telah dialihkan untuk menyelamatkan musim.

Raksasa Turin telah kehilangan dua pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi sebelum perjalanan Selasa ke Salernitana yang berada di posisi terbawah.

Tim yang berjuang di Serie A hanya memenangkan dua pertandingan liga dan sekarang bersiap untuk menghadapi tim Juventus yang kehilangan kepercayaan diri. Segila kedengarannya, I Granata mungkin juga ikut serta.