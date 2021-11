Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Everton vs Liverpool di Liga Inggris Mo Salah Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi susunan pemain dan Live Streaming Everton vs Liverpool di Liga Inggris, Kamis (2/12/2021) dinihari via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung SCTV. Mo Salah dan Mane main.

Dua rival Merseyside dalam bentuk yang sangat berbeda memperbaharui permusuhan untuk derby Liga Premier Rabu, saat Everton dan Liverpool berhadapan di Goodison Park.

The Toffees kalah 1-0 dari Brentford terakhir kali, sementara tim Jurgen Klopp menang 4-0 di kandang sendiri dari Southampton.

Manajer Everton Rafael Benitez berusaha untuk segera membuat dirinya disayangi oleh penggemar Goodison Park dengan awal yang cerah untuk kampanye baru, tetapi penurunan yang mengkhawatirkan telah membuat pembukaan kuat The Toffees untuk musim 2021-22 dengan kuat diasingkan ke dalam sejarah.

Tanpa kemenangan di papan atas sejak menenggelamkan Norwich City kembali pada bulan September, Everton menjadi korban terbaru dari Brentford yang baru dipromosikan terakhir kali, karena penalti Ivan Toney 24 menit adalah semua yang diperlukan untuk memisahkan kedua belah pihak pada hari Minggu.

Setelah sekarang menderita lima kekalahan dari enam pertandingan terakhir mereka di Liga Premier - termasuk masing-masing dari tiga pertandingan tandang terakhir mereka Everton telah merosot ke urutan 14 dalam tabel, dan salah satu yang selalu ada di Liga Premier sekarang hanya enam poin di atas zona degradasi .

Dengan striker bintang Dominic Calvert-Lewin menghabiskan lebih banyak waktu di ruang perawatan daripada di lapangan musim ini, Everton kini telah menjalani tiga pertandingan Liga Premier tanpa mencetak gol.