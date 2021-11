Prediksi Susunan Pemain Salernitana vs Juventus di Liga Italia Malam Ini Live Bein Sports 2

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Salernitana vs Juventus di Liga Italia via Live Streaming Bein Sports 2, Moise Kean main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Salernitana vs Juventus di Liga Italia Serie A, Rabu (1/12/2021) via Live Streaming Bein Sports 2. Moise Kean main.

Siaran Langsung Liga Italia antara Salernitana vs Juventus dimulai pukul 02.45 WIB.

Link Live Streaming Salernitana vs Juventus bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan tak bisa via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Moise Kean main.

Duel Salernitana vs Juventus di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan tak bisa via RCTI +.

Juventus yang selalu kalah dalam 2 laga terakhir di semua kompetisi, bertekad untuk kembali ke jalur kemenangan saat menghadapi Salernitana pekan ini.

Jika sanggup memetik kemenangan, Bianconeri yang kini duduk di tangga ke-7 klasemen Liga Italia dengan 21 poin, berpeluang menggeser posisi Fiorentina di peringkat 6.

Di sisi lain, Salernitana yang sampai saat ini masih menjadi juru kunci dengan 8 poin dari 14 pertandingan, berharap bisa memetik poin di kandang sendiri.

Tapi tentu saja, bagi Salernitana merebut poin dari Juventus tentu bukan perkara mudah.

Liga Italia musim 2021/2022 bakal menjadi pertemuan pertama bagi Salernitana dan Juventus sejak musim 1998/1999 silam.

Dalam pertemuan terakhir yang terjadi 22 tahun lalu, I Granata secara mengejutkan berhasil menumbangkan La Vechia Signora.