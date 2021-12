Dies Natalis ke -31,  FK ULM Gelar Seminar Internasional, Angkat Tema Penyakit di Lahan Basah

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat (FK ULM) menggelar seminar Internasional dan Workshop.

Seminar bertemakan Wetland Disease : Natural Resources and Environmental Health (Penyakit Lahan Basah : Sumber Daya Alam dan Kesehatan Lingkungan) dilaksanakan di Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru, Jalan A Yani Km 35, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu (1/12/2021).

Pelaksanaan seminar internasional ini dibuka langsung oleh Ketua Pelaksana, Dr. Drs. Eko Suhartono, M.Si.

Dalam penjelasannya, seminar internasional ini merupakan rangkaian dari kegiatan Diesnatalis ke -31 FK ULM yang dilaksanakan, Sabtu (18/9/2021) lalu. Yang mana kali ini FK ULM melalui Wetland Disease Center FK ULM menjadi tuan rumah dalam seminar internasional.

Baca juga: Mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran ULM Aktifkan Kader Posbindu di Banjarbaru

Baca juga: ULM Kukuhkan Lima Guru Besar, Salah Satunya Prof. Dr. dr. Triawanti, M.Kes Dari Fakultas Kedokteran

"Wetland Disease Center ini adalah kelompok studi yang diarahkan menjadi pusat unggulan dari universitas untuk mengkaji penyakit-penyakit yang ada di lahan basah sesuai dengan visi misi FK ULM," kata Eko saat di temui disela-sela kegiatan seminar internasional.

Penyakit-penyakit di lahan basah tersebut, ungkapnya, sebenarnya banyak, diantaranya Malaria, TB Paru, infeksi dan lainnya.

Serta yang juga kita bahas dalam seminar intenasional ini adalah terkait kasus tenggelam yang cukup banyak terjadi di sungai. Memang seperti yang diketahui bersama, di Provinsi Kalimantan Selatan banyak terdapat sungai.

"Dan ini juga dibahas bagaimana kejadian tersebut bisa terjadi serta seperti apa kejadiannya juga akan dibahas sesuai dengan visi misi FK ULM," tuturnya.

"Intinya pembahasan adalah terkait yang ada dan terjadi di tengah masyarakat Kalimantan Selatan, serta sesuai visi misi FK ULM," sambungnya.

Pembahasan tersebut diberikan langsung oleh pemateri Direktor Of Innovation, Technology, Commercialization, Management Forest and Wetlands Prof. Dr. Ir. H. Yudi Firmanul Arifin yang akan memberikan materi Diversity Of Wetland Plants Used Traditionally In Kalimantan, Indonesia (Keanekaragaman Tanaman Lahan Basah yang Digunakan Secara Tradisional Di Kalimantan, Indonesia).

Kemudian Department Of Forentsics and Medicolegal Faculty Of Medicine ULM, Dr. Iwan Aflanie, dr., M, Kes., Sp.F, SH yang akan memberikan materi Oxidative Stress and Metabolism In Drowning In Rivers : Forensic Implementation In Wetland Research (Oksidatif Stres dan Metabolisme Pada Tenggelam Di Sungai : Implementasi Forensik Pada Penelitian Lahan Basah).

Lalu, Ph.D Candidate in Biomedical Engineering National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan, Febryan Setiawan, ST., MS yang akan memberikan materi Development of an Al -Based Sleep Apnea Detection Algorithm using Single - Lead Electrocardiogram Signal Feature Generation.

Baca juga: Jadi Tulang Punggung Penanganan Covid-19, Sejumlah Mahasiswa FK ULM Tidak Lakukan Kuliah Daring

Baca juga: FK ULM Kalsel Berharap Kolaborasi dan Terbentuk Komunitas Ilmiah Bidang Kesehatan

Dan seminar internasional ini diikuti oleh 15 orang peserta yang hadir langsung serta 121 peserta hadir melalui zoom, diantaranya dari Libia, taiwan, Indonesia dan lainnya.

Kegiatan ini akan berlangsung selama dua hari, yaitu 1 dan 2 Desember 2021. Dihari kedua, masih menurut Eko, akan diadakan Workshop, yang akan diarahkan menulis artikel ilmiah.

"Jadi hasil penelitiannya akan di publikasikan di level-level internasional yang diikuti mahasiswa serta dosen," tutupnya.(Banjarmasinpost.co.id/Siti Bulkis)